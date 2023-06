Amadeus ha confessato che il prossimo sarà per lui l’ultimo Festival di Sanremo in veste di conduttore.

Amadeus si è confessato con il Fatto Quotidiano, e ha svelato che quello in programma sarà per lui l’ultimo Festival di Sanremo.

“Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni”, ha ammesso il conduttore.

Amadeus

Amadeus: l’ultimo Sanremo

Quello del 2024 sarà per Amadeus l’ultimo Festival di Sanremo, e lo stesso direttore artistico ha voluto confermare pubblicamente la notizia in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Le ultime edizioni della kermesse hanno riscosso un successo tale da spingere i vertici Rai a riconfermare il conduttore come direttore artistico della kermesse per due edizioni consecutive (quella del 2023 e del 2024), senza dimenticare inoltre che Amadeus è riuscito a portare degli ottimi risultati in fatto di ascolti anche nel 2021 (quando per la prima volta il festival si svolse senza pubblico a causa dell’emergenza Coronavirus).

Quello del 2024 sarà per il conduttore l’ultimo Festival da lui condotto e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di sapere quali sorprese riserverà la nuova edizione della kermesse.

