Ecco dove vedere Fiorentina-West Ham in diretta streaming: è la finale di Conference League 2022/2023, in palio c’è il trofeo.

Fiorentina-West Ham è la partita che può valere un’intera stagione sia per la formazione toscana che per quella inglese. I viola hanno chiuso il campionato all’ottavo posto e hanno perso la finale di Coppa Italia ma hanno ora la possibilità di alzare al cielo un trofeo internazionale. La finale di Conference League 2022/2023 si gioca all’Eden Arena di Praga, in Repubblica Ceca: in caso di vittoria della formazione viola, sarebbe la seconda volta, in altrettante edizioni, che la Conference League è vinta da una squadra italiana (l’anno scorso a trionfare fu la Roma). Vediamo ora dove vedere Fiorentina-West Ham in streaming.

Dove vedere Fiorentina-West Ham in streaming: il link

Ci sono varie possibilità per vedere Fiorentina-West Ham in diretta streaming. Come tutte le partite di Conference League, anche la finalissima tra il club giallorosso e quello spagnola è trasmesso in diretta streaming su Dazn e su Sky Go. Per vederle su entrambe queste piattaforme è però necessario sottoscrivere un abbonamento.

C’è anche un’altra alternativa per vedere Fiorentina-West Ham in streaming ed è tramite NOW TV: anche in questo caso però si tratta di una soluzione a pagamento.

Ma si può vedere Fiorentina-West Ham in streaming gratis? Certo che sì e questo grazie a TV8. La partita, infatti, oltre che dai canali a pagamento è infatti trasmessa in diretta e in chiaro anche su TV8, questo significa che può essere vista anche sulla piattaforma on demand dell’emittente televisiva e basterà collegarsi al link: tv8.it/streaming.

Dove vedere Fiorentina-West Ham in TV

Come detto in precedenza, in diretta TV Fiorentina-West Ham può essere vista in chiaro su TV8 ma è anche trasmessa da Sky sui canali Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K. Il calcio d’inizio della partita, lo ricordiamo, è alle ore 21.00 esatte.

