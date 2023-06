Lorella Cuccarini avrebbe ricevuta una proposta molto allettante dalla Rai: ha accettato o rimane con Maria De Filippi?

Dopo diversi anni dalla sua ultima apparizione in Rai, Lorella Cuccarini avrebbe ricevuto dall’azienda una proposta molto allettante per la conduzione di un programma importante del palinsesto. A rivelarlo è stato Dagospia, che ha anche rivelato la riposta della conduttrice.

Lorella Cuccarini, la conduttrice lascia Amici per la Rai?

L’esperienza di Lorella Cuccarini alla Rai non è mai stata molto fortunata. Dopo l’esperienza a La Vita in Diretta con Alberto Matano e a Nemicamatissima con Heather Parisi, la conduttrice è ormai da tre anni dietro il banco dei professori di Amici di Maria De Filippi.

Secondo quanto svela Dagospia, la Rai avrebbe fatto un’offerta allentante alla Cuccarini, nello specifico uno spazio nel programma Oggi è Un Altro Giorno di Serena Bortone. Oltre a questo nella proposta ci sarebbero anche diverse prime serate. La riposta della conduttrice? Un secco No. Lorella ha scelto di rimanere in casa Mediaset e di continuare la sua avventura come professore di Amici.

Su Dagospia si legge: “Lorella Cuccarini ha trovato una nuova dimensione professionale ad Amici, spopolando fra le nuove generazioni allevate a pane e Maria de Filippi. A quanto si dice, complice il nuovo assetto politico a Viale Mazzini, a Lorella sarebbe stato offerto di tornare in Rai per sostituire Serena Bortone. Ma la showgirl avrebbe risposto picche per restarsene – ottimamente – nella sua nuova casa a Mediaset”.

