Arriva su Netflix “Questo mondo non mi renderà cattivo”: è la nuova serie TV di Zerocalcare e non è il sequel di “Strappare lungo i bordi”.

Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie TV: Questo mondo non mi renderà cattivo. E’ stato lo stesso fumettista ad annunciare il suo nuovo progetto sui propri profili social, tenendo a precisare che non si tratta della stagione 2 di Strappare lungo i bordi (serie TV uscita nel 2021 che ha avuto un enorme successo) né di un suo sequel. E’ un progetto del tutto nuovo con al centro una storia diversa, anche se i protagonisti sono gli stessi protagonisti che i fan del fumettista conoscono molto bene tramite le sue varie opere.

Questo mondo non mi renderà cattivo: uscita su Netflix della serie TV

“L’unica cosa che la gente vuole sapere è quando esce. Ma niente, ancora non si può dire” ha spiegato Zerocalcare nei propri post sui social in cui presenta la sua nuova serie TV. In realtà qualche notizia riguardo l’uscita di Questo mondo non mi renderà cattivo c’è: non è ancora noto il giorno esatto in cui i vari episodi arriveranno su Netflix ma si sarà che usciranno nel 2023. Non resta quindi che attendere.

Michele Rech, Zerocalcare

Questo mondo non mi renderà cattivo: le anticipazioni sulla serie TV

C’è già anche qualche anticipazioni riguardo a Questo mondo non mi renderà cattivo: gli episodi saranno in totale 6 tutti della durata di circa mezz’ora. Tra i personaggi ci sarà poi l’immancabile Armadillo, che è la coscienza di Zero, e ancora una volta a dargli la voce sarà Valerio Mastandrea.

Per quanto riguarda il titolo scelto, Questo non mi renderà cattivo, Netflix ha spiegato che è una sorta di mantra che il protagonista ripete “in quei momenti della vita in cui ci si sente accerchiati, senza via di fuga, in cui sarebbe più facile fare scelte sbagliate, rinnegare ideali e princìpi pur di togliersi dai guai”.

