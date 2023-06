Ecco dove vedere Questo mondo non mi renderà cattivo in streaming: è la seconda serie TV firmata (e disegnata) da Zerocalcare.

Dopo il grande successo avuto da Strappare lungo i bordi, non poteva che esserci una spasmodica attesa riguardo a Questo mondo non mi renderà cattivo, la seconda serie TV firmata e disegnata da Zerocalcare. Non mancano i vari personaggi iconici dei suoi libri come l’Armadillo, che ancora una volta avrà la voce di Valerio Mastandrea. Il titolo è una sorta di mantra che il protagonista, lo stesso Zerocalcare, si ripete “in quei momenti della vita in cui ci si sente accerchiati, senza via di fuga, in cui sarebbe più facile fare scelte sbagliate, rinnegare ideali e princìpi pur di togliersi dai guai”. Vediamo ora dove vedere in streaming Questo mondo non mi renderà cattivo.

Dove vedere Questo mondo non mi renderà cattivo in streaming

Esattamente come Strappare lungo i bordi, anche Questo mondo non mi renderà cattivo si può vedere in streaming su Netflix. E’ una serie TV esclusiva della piattaforma streaming e quindi si può vedere solamente sottoscrivendo un abbonamento a Netflix.

Michele Rech, Zerocalcare

Al momento non è prevista una messa in onda televisiva dei vari episodi e Questo mondo non mi renderà cattivo non si potrà vedere neppure in streaming gratis. Ricordiamo che i sei episodi della serie TV (che non è una sorta di seconda stagione di Strappare lungo i bordi ma è una storia completamente diversa) saranno disponibili a partire da giovedì 9 giugno 2023.

Questo mondo non mi renderà cattivo: la trama

Qual è la trama di Questo mondo non mi renderà cattivo? Zerocalcare incontro un vecchio amico d’infanzia, Cesare, che ormai adulto fatica a trovare un suo equilibrio nel mondo, Zerocalcare cerca di aiutarlo facendolo rimanere se stesso, nonostante le tante contraddizioni della vita.

