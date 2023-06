Si parla già tanto di Sanremo 2024 e di chi sarà al fianco di Amadeus. Sarebbero ben quattro le donne nella “lista” delle papabili.

Tra la rivoluzione Rai e il futuro tutto da decidere di Amadeus si è già tanto parlato della prossima edizione di Sanremo, quella del 2024. In tale ottica arrivano ulteriori rumors su chi potrebbe affiancare il presentatore alla conduzione. Pare che siano in quattro, tutte donne…

Amadeus, le quattro donne che potrebbero affiancarlo a Sanremo 2024

“Lo dico ufficialmente: questo è il mio ultimo Festival. Cinque di seguito sono tanti. Aver eguagliato Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore. Se tra qualche anno mi venisse richiesto potrei tornare, in futuro sì ma adesso mi devo fermare. Pure Morandi lo ha condotto con me a 78 anni”. Sono state queste le parole di Amadeus a proposito della prossima edizione della kermesse musicale rilasciate a Il Fatto Quotidiano.

Sebbene ancora, in realtà, sia presto per pensare all’addio, a far parlare sono i nomi che stanno circolando in queste ore proprio per affiancare il presentatore alla conduzione del Festival.

Secondo Dagospia sarebbero ben quattro i nomi potenzialmente papabili, tutti e quattro di donne. Parliamo di Annalisa, Arisa, Emma ed Elodie. Un poker ad effetto che, sulla falsa riga di quanto accaduto nel 2023, potrebbe vedere le cantanti alternarsi sul palco dell’Ariston.

Per Emma e Arisa non si tratterebbe della prima volta nel ruolo di co – conduttrici: già nel 2015, infatti, entrambe accompagnato Carlo Conti alla guida del suo primo Festival.

Per quanto riguarda Elodie, invece, aveva affiancato Amadeus e Fiorello nel 2021 per una sola serata mentre Annalisa sarebbe l’unica del tutto nuova a questo ruolo.

Si tratta solo di indiscrezioni ma il toto nomi è già partito…

