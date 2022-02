Le strade, le piazze e i monumenti di Roma fanno da sfondo a Gli anni più belli: ecco tutte le location del film di Gabriele Muccino.

Quattro amici, le loro vite nel corso di un arco temporale di 40 anni, dagli anni ’80 al 2020, dai problemi e le speranze dell’adolescenza alla vita da adulti: sono loro i protagonisti di Gli anni più belli. Il film, diretto da Gabriele Muccino, non racconta però solamente la vita dei vari protagonisti, ma anche i cambiamenti dell’Italia in questi 40 anni. Tutta la pellicola è stata girata in parte a Napoli, ma per la maggior parte delle scene a Roma: vediamo nel dettaglio quali sono le strade, le piazze, i palazzi e i monumenti che fanno da sfondo alla pellicola.

Gli anni più belli: le location del film

Per gli spettatori de Gli anni più belli è facile riconoscere la Fontana di Trevi: è proprio qui che è ambientata una delle scene più intense dell’intero film, con una delle protagoniste intense a tuffarsi all’interno del celebre monumento.

Altro grande protagonista di Gli anni più belli è il Lungotevere: proprio ai lati del fiume che attraversa la Capitale sono state girate altre importanti scene del film. Quando si parla di Roma e di cinema, non può poi mancare Cinecittà: gli storici studi hanno infatti ospitato anche Gabriele Muccino e i suoi attori.

Come dicevamo in precedenza, una piccola parte de Gli anni più belli è stata a Napoli: il capoluogo di regione della Campania ha ospitato quelle che senza dubbio sono le scene più commuoventi del film.

Gli anni più belli: il cast del film

I quattro protagonisti principali de Gli anni più belli sono Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria: sono loro a interpretare rispettivamente Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo, ovvero i quatto amici protagonisti.

Nel cast del film di Gabriele Muccino sono inoltre presenti la cantante Emma Marrone e Nicoletta Romanoff.

