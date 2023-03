Ecco quali sono le location di Made in Italy – Una casa per ritrovarsi, film americano ma ambientato e girato prevalentemente in Italia.

Made in Italy – Una casa per ritrovarsi è il film che ha segnato il debutto alla regia di James D’Arcy. Come anche il titolo di questa pellicola lascia intendere, la storia raccontata ambientata in Italia: Jack è un uomo che sta divorziando dalla moglie e vorrebbe rivelare la galleria d’arte dove lavora che è di proprietà proprio della donna. Chiedo allora al padre di vendere una casa in Toscana per recuperare i soldi necessari per l’acquisizione della galleria d’arte: una volta arrivato in Italia la sua vita è però destinata a cambiare. Vediamo ora quali sono le location di Made in Italy – Una casa per ritrovarsi.

Made in Italy – Una casa per ritrovarsi: le location del film

Come abbiamo detto riassumendo la trama del film, è la Toscana la regione che fa da sfondo a buona parte della storia raccontata nella pellicola di James D’Arcy. Ma dove è stato girato Made in Italy – Una casa per ritrovarsi? A far da sfondo alla storia è la splendida Val d’Orcia. Non a caso il film è stato realizzato con la collaborazione della Toscana Film Commissione.

LIAM NEESON

Tra le location di Made in Italy – Una casa per ritrovarsi troviamo il centro storico di Monticelllo, ma anche paesi come Camigliano, Tavernelle e Montichiello. Splendidi e caratteristiche borghi che hanno così conquistato anche Hollywood.

Made in Italy – Una casa per ritrovarsi: il cast del film

Nel cast di Made in Italy – Una casa per ritrovarsi sono presenti sia attori italiani che star internazionali. I due principali protagonisti, che vestono i panni di Jack e Robert Foster sono interpretati da Micheal Richardson e da Liam Neeson.

Nel cast del film troviamo poi anche Valeria Bilello, Lindsay Duncan, Marco Quaglia, Gian Marco Tavani, Helena Antonio e Yolanda Kettle.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG