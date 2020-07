Tutto su Pierfrancesco Favino: dai film che lo hanno reso famoso alla sua vita privata

Pierfrancesco Favino è un attore tra i più amati del panorama italiano e internazionale: pensate che per interpretare qualcuno dei suoi personaggi ha persino assunto 20 kg…

Pierfrancesco Favino è un apprezzato attore televisivo e cinematografico italiano che nella sua carriera annovera anche la partecipazione a produzioni statunitensi. Volto del cinema, volto anche del piccolo schermo (è salito sul palco dell’Ariston) anche grazie ad una nota pubblicità. Scopri tutto quello che c’è da sapere sull’attore: dalla carriera alla sua vita privata!

Chi è Piefrancesco Favino: la biografia

Pierfrancesco è nato a Roma il 24 agosto 1969 sotto il segno della Vergine, da padre e madre di origine pugliese. Presto decide che vorrà intraprendere la carriera d’attore e frequenta l’Accademia Nazionale Di Arte Drammatica Silvio D’amico.

Arriverà dunque il debutto in teatro e in televisione, dove dapprima ottiene qualche ruolo marginale e di secondo piano in fiction come Padre Pio.

PierFrancesco Favino

Da lì si aprirà una delle carriere più promettenti di tutto il panorama italiano, e non a caso Favino è uno degli attori più gettonati non solo qui in Italia, ma anche all’estero. E se viene chiamato il Banderas italiano, un motivo ci sarà…

Celebre poi la sua partecipazione a Sanremo 2019, dove al fianco di Baglioni e Michelle Hunziker infiammerà l’Ariston con i suoi monologhi, le sue battute e la sua contagiosa simpatia. È opiaciuto tanto che l’anno dopo torna al Festival, questa volta però insieme a Gabriele Muccino e agli altri attori del film Gli anni più belli (2020).

Molto attivo sui social, sul suo profilo Instagram pubblica foto legate al quotidiano ma anche alla carriera.

Pierfrancesco Favino in 7 curiosità

-Per il film Senza Nessuna Pietà, l’attore è ingrassato oltre 20 chili per interpretare il protagonista, Mimmo. Il film ha appassionato l’attore così tanto da spingerlo a rinunciare al proprio compenso per diventarne il co-produttore.

-L’attore ha definito Roma un “set cinematografico naturale” esprimendo il proprio amore per gli stessi luoghi dei suoi film e di quelli che avevano caratterizzato anche i suoi film preferiti, come quelli di Pasolini.

-Nel film Una notte al museo, ha interpretato la statua di Cristoforo Colombo.

-Favino ha raccontato che durante le riprese di Suburra il regista Stefano Sollima gli ha fatto ripetere così tante volte una battuta davanti al Parlamento che alla fine sono arrivati i carabinieri a intimargli di allontanarsi.

Pierfrancesco Favino

-È un grande amante dello sport. Per interpretare il campione del ciclismo Gino Bartali ha deciso di entrare meglio nel personaggio percorrendo oltre 5mila km in bicicletta.

-Favino è uno dei pochi attori italiani ad aver partecipato a diverse grosse produzioni statunitensi: nel 2013 ha lavorato in Rush di Ron Howard e, nello stesso anno, ha preso parte al film di zombie World War Z, con Brad Pitt come protagonista.

-Dal 2020 fa parte dell’Academy of Motion Arts and Sciences.

La vita privata di Pierfrancesco Favino (e dove abita)

Pierfrancesco Favino è legato dal 2003 all’attrice Anna Ferzetti. I due si sono conosciuti ad una festa di amici comuni dove hanno ballato insieme per la prima volta. Pensate che secondo la versione di lei, lui durante il ballo… le avrebbe pestato un piede!

Avendo molti anni di differenza (Pierfrancesco è più grande di 13 anni) per molto tempo hanno vissuto in due appartamenti separati, sebbene nello stesso condominio. Insieme hanno avuto due figlie: Greta e Lea Favino, ma non solo mai convolati a nozze. Oggi Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti vivono a Roma, nel quartiere di Testaccio (cone le figlie piccole).

Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino

Non sono sposati perchè: “La scelta è la coppia, stare insieme, creare una famiglia, sapersi rinnovare e trovare il coraggio della propria verità“, raccontò l’attore a F.

Chi è la compagna di Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti?

Bionda, bellissima e simpaticissima, Anna Ferzetti è la donna che ha rubato il cuore al bel Pierfrancesco. Classe 1982, è nata a Roma ed è figlia del celebre attore Gabriele Ferzetti.

Ha vissuto per due anni a Londra, in compagnia della madre, ma poi ha fatto ritorno in Italia. Proprio nella sua città natale conoscerà quello che presto diventerà l’uomo della sua vita.

Anche lei, come il compagno, fa l’attrice. L’abbiamo vista in diverse serie TV, come Mamme imperfette, ma anche in Il colore nascosto delle cose, La tigre e la neve, Il commissario Rex e altre produzioni!

Quanto guadagna Piefrancesco Favino

Non sappiamo con esattezza a quanto ammonti il patrimonio di Pierfrancesco Favino, ma se pensiamo che si tratta di uno degli attori più importanti del panorama italiano e che arriva a percepire 300mila euro a film, sicuramente si sarà tolto qualche soddisfazione!

Inoltre, anche per la partecipazione a Sanremo 2020, Favino avrebbe percepito un compenso di 300 mila euro.

