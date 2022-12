Ecco le location di Sissi, la serie TV che racconta la storia dell’imperatrice Elisabetta d’Austria in onda su Canale 5.

E’ stata l’imperatrice d’Austria e di Ungheria, parliamo di Elisabetta di Baveria ma tutti noi la conosciamo meglio con quello che era il suo soprannome: Sissi. La sua storia è diventata un mito grazie ai film degli anni ’50 con protagonista Romy Schneider ma è raccontata anche dall’omonima serie TV con protagonista Dominique Devenport che in Italia è trasmessa su Canale 5. Vediamo ora quali sono le location di Sissi, tutti i luoghi dove sono stati girati i vari episodi della serie TV.

Sissi: le location della serie TV

La storia raccontata nella serie TV è ambientata principalmente a Vienna ma in realtà le riprese dei vari episodi non si sono svolte in Austria. Per una questione legata ai costi, infatti, la produzione ha scelto di spostarsi in diversi Paesi dell’Est Europa per girare le varie puntate e solo una minima parte di scene sono realmente state girate in Austria.

Statua Sissi

Il palazzo che viene presentato come l’Hofburg è invece in parte il palazzo sede dell’Università di Vilnius, la capitale della Lituania, e in parte la Filarmonica Nazionale Lituana. La Repubblica baltica è uno degli stati, insieme alla Lettonia e alla Polonia che hanno ospitato le riprese.

Anche in Germania sono state girate alcune parti degli episodi di Sissi, tra le location tedesche troviamo la residenza di Wurzburg, il Circondario del Berchtesgadener Land, i castelli di Rundale e quello di Cesvaine.

Sissi: il cast della serie TV

Come detto in precedenza, a interpretare il ruolo di Sissi è Dominique Devenport. Nel cast della serie TV troviamo poi anche Jannik Schumann nei panni dell’Imperatore Francesco Giuseppe e poi David Korbmann, Desiree Nosbusch, Tanja Schleiff, Julia Stemberger, Pauline Renevier, Marcus Grusser, Giovanni Funiati e Paula Kober.

