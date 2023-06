Ecco le location di Un’estate all’isola d’Elba, film tedesco ma che, come il titolo lascia intuire, è ambientato in Italia.

Il cast è tutto straniero, il regista è il tedesco Jophi Ries e anche sceneggiatori e produttori sono tedeschi ma, come anche il titolo lascia immaginare, Un’estate all’isola d’Elba è stato girato in Italia. E non è l’unico film della Un’estate a… che è stato ambientato e girato proprio nel nostro Paese che, con le sue tante bellezze naturali e artistiche, è uno dei luoghi più apprezzati dai turisti di tutto il mondo. Vediamo allora quali sono le location di Un’estate all’isola d’Elba.

Un’estate all’isola d’Elba: le location del film

E’ forse scontato dirlo, ma Un’estate all’isola d’Elba è stata girata proprio all‘Isola d’Elba. Sull’isola toscana, circondata dal mar Tirreno. Questo non l’unico film che è stato girato su quest’isola, che più volte è stata scelta come location per film o fiction.

isola d’elba

In Un’estate all’isola d’Elba possiamo ammirare il suo mare, le sue spiagge ma anche i suoi caratteristiche borghi che fanno da sfondo alla storia raccontata nel film.

Un’estate all’isola d’Elba: cast e trama del film

I protagonisti di Un’estate all’isola d’Elba sono Maja e Thorsten, una coppia separata ma ancora in ottimi rapporti tanto che, anche per i loro due figli, Anton e Erik, decidono di trascorrere insieme le vacanze estive proprio all’isola d’Elba.

In realtà l’unica dei quattro a volersi godere davvero la vacanza è Maja, Thorsten è impegnato con il lavoro a distanza, Erik a Anton sono invece più interessati a restare in contatto con le rispettive fidanzate in Germania. I tre faranno così presto ritorno in Germania mentre Maja resta sull’isola e decide di trascorrere le vacanze con un uomo appena conosciuto, Lorenzo.

A vestire i panni di Maja è Regula Grauwiller, Lorenzo è interpretato da Robert Schupp, Thorsten da Jane Rieke. Nel cast sono inoltre presenti Haney Horn, Levis Rachel e Emiele Kundrum.

