Ecco dove vedere Sissi in streaming e in TV: è la serie TV che racconta la storia dell’Imperatrice d’Austria diventata un mito.

L’imperatrice Elisabetta d’Austria la conosciamo tutti con il nome di Sissi, i film degli anni ’50 con protagonista Romy Schneider l’hanno fatta conoscere anche a chi non la conosceva o aveva solamente un vago ricordo di lei dai libri di scuola, elevandola al livello di mito. La storia dell’imperatrice di Austria e Ungheria è stata raccontata anche nella serie TV Sissi, di produzione tedesca ma che è arrivata anche in Italia. Vediamo allora dove vedere Sissi in streaming e in TV.

Dove vedere Sissi in streaming e in TV

A trasmettere in Italia la serie TV Sissi è Canale 5. La prima stagione, composta da 6 episodi, è andata in onda tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. A un anno di distanza è invece arrivata sul piccolo schermo la seconda stagione, sempre composta da 6 episodi. Il primo va in onda in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa, mercoledì 28 dicembre 2022.

Statua Sissi

E dove vedere invece Sissi in streaming? Come tutti i contenuti Mediaset, anche questa serie TV può essere vista on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Sissi in diretta streaming è trasmessa in contemporanea con la messa in onda televisiva su Canale 5, ma le varie puntate possono essere viste anche in qualsiasi altri momento semplicemente collegandosi al sito.

Ricordiamo che i contenuti presenti su Mediaset Infinity sono gratuiti e si possono vedere collegandosi alla piattaforma streaming da computer, tablet, smartphone e Smart TV.

Sissi: il cast della serie TV

Come detto in precedenza, a interpretare il ruolo di Sissi è Dominique Devenport. Nel cast della serie TV troviamo poi anche Jannik Schumann nei panni dell’Imperatore Francesco Giuseppe e poi David Korbmann, Desiree Nosbusch, Tanja Schleiff, Julia Stemberger, Pauline Renevier, Marcus Grusser, Giovanni Funiati e Paula Kober.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG