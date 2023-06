L’incredibile Hulk è il secondo film del MCU: a interpretare il supereore è Edward Norton, che è poi stato sostituito da Mark Ruffalo. Ecco le location.

Nel Marvel Cinematic Universe tutto è cominciato con Iron Man, il primo film della saga che è uscito nelle sale cinematografiche nel maggio del 2008. Poco più di un mese dopo è invece arrivato il secondo film della serie: L’incredibile Hulk. Per interpretare Bruce Banner è stato scelto Edward Norton che, come i fan del MCU sanno bene, è stato poi sostituito nei successivi film da Mark Ruffalo. Vediamo ora quali sono le location nel quale è stato girato L’incredibile Hulk.

L’incredibile Hulk: le location del film

Gran parte de L’increbile Hulk è stato girato in Canada, per la precisione a Toronto: le riprese sono partite dall’università di Toronto e al parco Morningside, che nel film è diventato il complesso dell’università di Culver dove Hulk se la deve vedere contro i militari.

Sulla Yonge Street sono state girate invece le scene del combattimento finale tra Hulk e Abominio: queste riprese sono state effettuate tutte in quattro notte. Sempre in Canada, ma nel complesso industriale di Hamilton, sono state invece girate le scene ambientate nella fabbrica di bevande del Brasile dove lavora Bruce Banner all’inizio del film.

Infine, il regista, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori si sono spostati prima a New York e poi a Rio de Janeiro dove hanno concluso le riprese del film.

L’incredibile Hulk: il cast del film

Come detto in precedenza, il protagonista de L’incredibile Hulk è Edward Norton, nel cast del film troviamo poi Liv Tyler nei panni Betty Ross, Tim Roth in quelli di Emir Boonsky, alias Abominio, Tim Blake Nelson è Samuel Sterns, Ty Burrell interpreta Leonard Samson e, infine, William Hurt veste i panni del generale Thaddeus Ross.

