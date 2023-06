Sono in corso le riprese di Mare fuori 4: a sorpresa nelle puntate della quarta stagione tornerà uno dei personaggi più amati.

La terza stagione, così come le precedenti, è stata un grande successo e tra i fan c’è grande attesa per Mare fuori 4. Le riprese sono iniziate lo scorso 22 maggio (per vedere in TV i nuovi episodi bisognerà però attendere con ogni probabilità il 2024) ma direttamente dal set sono già arrivate alcune anticipazioni e alcuni spoiler: uno di questi riguarda il ritorno, del tutto inaspettato di uno che è stato uno dei personaggi principali della fiction e che si pensava di non vederlo mai più.

Mare fuori 4: le anticipazioni sui personaggi della nuova stagione

Chi è il protagonista della fiction che rivedremo in Mare fuori 4? E’ Giacomo Giorgio, ovvero l’attore che interpreta Ciro Ricci. Come i fan della serie TV ricordano bene, Ciro Ricci viene uccidono al termine della stagione: il suo personaggio non resusciterà ma sarà comunque molto presente, nel corso delle nuove puntate.

Mare Fuori 3

Come? Attraverso numerosi flashback. D’altronde una delle nuove protagoniste principali della serie TV è Rosa Ricci, la sorella minore di Ciro. Ripercorrendo la storia proprio di Rosa, ci sarà la possibilità di rivedere Giacomo Giorgio. Anche se il suo personaggio è morto al termine della prima stagione, non è comunque uscito di scena e resta uno dei principali dell’intera serie TV.

Mare fuori 4: le location della serie TV

Così come le precedenti stagioni, anche Mare fuori 4 è girato principalmente a Napoli (fatta eccezione per alcune scene) ma la grande novità dei nuovi episodi è che ci sono anche location nuove, inedite, mai viste nel corso delle precedenti stagioni. D’altronde ci saranno anche nuovi personaggi e nuove storie da raccontare ed è inevitabile l’utilizzo di nuovi spazi.

Riproduzione riservata © 2023 - DG