Bob Hoskins interpreta Giovanni XXIII ne Il Papa buono, film per la TV diretto da Ricky Tognazzi: ecco il cast e la trama.

Sono bastati pochi anni, cinque per l’esattezza, ad Angelo Giuseppe Roncalli per farsi amare dai fedeli. Sono i cinque anni, dal 28 ottobre 1958 al 3 giugno 1963, in cui è stato Papa Giovanni XXIII: un periodo di tempo che gli è stato sufficiente per guadagnarsi l’appellativo di Papa buono. E proprio Il Papa buono è il titolo del film per la TV a lui dedicato che Ricky Tognazzi ha diretto e che è stato trasmesso per la prima volta, in due serate, il 28 e il 29 gennaio del 2003 su Canale 5.

Il Papa buono: la trama del film

Papa Giovanni XXIII è stato uno degli uomini più influenti del ‘900, durante il suo pontificato sono accaduti alcuni eventi rimasti storici come la rivoluzione cubana, la costruzione del muro di Berlino, il primo viaggio nello spazio e l’omicidio di Kennedy.

Papa Giovanni XXIII

Il film prende il via il 3 giugno del 1963, in una Piazza San Pietro gremita di gente: cristiani, ma anche ebrei, mussulmani e buddisti si sono riuniti perché è appena morto Papa Giovanni XXIII. Partendo proprio dalla morte, viene ripercorsa poi tutta la vita del futuro pontefice, fin dalla sua infanzia.

Nel film viene anche riproposta la frase diventata celebre: “Tornando a casa, troverete i bambini; date una carezza ai vostri bambini e dite: ‘Questa è la carezza del Papa’”.

Il Papa buono: il cast del film

A interpretare il ruolo di Papa Giovanni XXIII è Bob Hoskins. Nel cast de Il Papa buono troviamo poi anche Fabrizio Vidale, Carlo Cecchi, John Light, Rolando Ravello, Roberto Citran, Sergio Bini Bustric, Arnoldo Foà e Franesco Venditti. La regia, come detto in precedenza, è firmata da Ricky Tognazzi.

