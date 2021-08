Tra le fiction di Rai 1 del 2021 c’è anche Blanca: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

La scrittrice Patrizia Rinaldi è portato nelle libreria i romanzi con protagonista la detective Blanca Occhiuzzi. Come spesso accade quando dei libri hanno successo, dalle pagine scritte si passa alle immagini in TV ed è così che sul piccolo schermo arriva Blanca, la fiction Rai realizzata degli stessi autori di Doc – Nelle tue mani (mediacal drama con protagonista Luca Argentero che ha avuto un grande successo).

Blanca, la fiction: la trama

In tv siamo ormai abitati a vedere gialli e polizieschi vari, ma finora non si è visto nulla come Blanca. La serie TV ha infatti per protagonista una detective cieca che, proprio per via di questa sua disabilità, ha affinato tutti gli altri sensi, in particolari l’udito, diventando specialista nelle intercettazioni e sentendo ciò che gli altri non sentono.

La serie TV è ambientata a Pozzuoli (in realtà le riprese si sono svolte in Liguria), dove Blanca Occhiuzzi è chiamata ad aiutare il commissario Martuscello e l’ispettore Liguori nelle indagini di vari casi di omicidio che sono tutti collegati tra di loro.

Blanca, la fiction: il cast

A interpretare il ruolo della protagonista è Maria Chiara Giannetta, che abbiamo già visto su Rai 1 nei panni del capitano dei Carabinieri Anna Olivieri nella fiction Don Matteo. Al suo fianco troviamo un altro volto noto della fiction Rai come Giuseppe Zeno, che veste i panni del commissario Martusciello. Pierpaolo Spalloin è invece l’ispettore Liguori.

Gli episodi della prima stagione di Blanca sono in totale e saranno trasmessi in prima serata su Rai 1, anche se non è ancora stata annunciata la data di uscita. Secondo le prime indiscrezioni la fiction dovrebbe comunque esordire sul piccolo schermo tra l’autunno e l’inverno del 2021.

