Viaggio in Francia alla ricerca di tutti i luoghi nei quali è stato girato Overdrive, film con protagonista Scott Eastwood.

Le rapine sono sempre state un tema da cui i registi di tutto il mondo hanno tratto ispirazione per i loro film. In diversi casi le rapine hanno riguardato le automobili: basti pensare a Gran Torino, successo internazionale con protagonista Clint Eastwood la cui storia parte proprio da un tentativo di furto. Il figlio del celebre attore e regista americano, Scott Eastwood, è invece uno dei principali protagonisti di Overdrive, altro film basato sul furto di una preziosa automobile. Vediamo ora insieme dove è stato girato il film.

Overdrive: le location del film

Overdrive è ambientato in Francia, ed è proprio qui che il regista Antonio Negret ha girato il suo film (uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2017). Le location della pellicole sono le splendide località del sud della Francia, della Costa Azzurra e di Marsiglia.

Le riprese di Overdrive sono iniziate il 4 gennaio del 2016: oltre che in Provenza e in Costa Azzurra, le riprese del film di Antonio Negret si sono svolte anche a Parigi.

Parigi Torre Effeil fiume Senna

“Voleva che il Sud della Francia diventasse un altro protagonista. Era molto importante per noi che si percepisse che la storia si svolgeva a Marsiglia e non a Detroit o in Canada. Quando abbiamo parlato con lui, abbiamo avuto l’impressione che volesse dare a questa visione del sud della Francia un’altra dimensione, una sorta di elegante virilità occidentale” ha spiegato il riduttore Pierre Morel parlando della scelta del regista di girare Overdrive in Francia.

Overdrive: il cast del film

Come detto in precedenza, uno dei protagonista di Overdrive è Scott Eastwood, ma nel cast del film sono presenti anche Freddie Thorp e Ana de Armas, attrice sempre più apprezzata nel mondo di Hollywood. Nel cast troviamo anche Gaia Weiss, ClemensSchick, Simon Abkarian, Moussa Maaskri e Joshua Fitoussi.

