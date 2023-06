Nuovo ricovero per Silvio Berlusconi, ancora portato al San Raffaele dopo le dimissioni arrivate lo scorso 19 maggio. Come sta.

C’è apprensione per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi che in questi minuti è stato ricoverato, di nuovo, in ospedale al San Raffaele di Milano. Il Cavaliere era stato dimesso solamente lo scorso 19 maggio dopo 45 giorni di degenza per curare una leucemia mielomonocitica cronica.

A quanto si apprende, il leader di Forza Italia è arrivato al San Raffaele nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 giugno, accompagnato dalla scorta. Al momento Berlusconi si trova nel reparto Q1 (lo stesso della scorsa degenza), ma non è ricoverato in terapia intensiva.

Dalle informazioni fin qui raccolte, il nuovo ricovero è decisamente inaspettato dato che per domani, ad Arcore, era previsto l’incontro con la delegazione di Forza Italia al Governo.

Solamente pochi giorni fa, a seguito delle dimissioni, l’ex Premier aveva detto: “Dopo 45 lunghi giorni, sono finalmente tornato a casa e il mio ritorno ha riscaldato i cuori della nostra grande famiglia. Una emozione incredibile, un grande sollievo. È stato un periodo angoscioso e difficile ma dopo il buio ho vinto ancora. Grazie a Dio ed a Tutti Voi che non mi avete fatto mai mancare la vostra vicinanza, il vostro calore e il vostro affetto affetto, non mi sono mai sentito solo e ho continuato a nutrire speranza e fiducia. L’incubo è finito e, dopo aver letto i tantissimi messaggi di auguri ricevuti, mi sento di ringraziare ognuno di Voi che ha ritenuto di dedicarmi un pensiero affettuoso. Viva la vita, sempre!”.

A questo punto si attendono ulteriori aggiornamenti per comprendere meglio come stia il politico.

