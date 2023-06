Prenderà parte all’Isola dei Famosi Oriana Marzoli ma non quella condotta da Ilary Blasi. Ecco come stanno le cose…

L’abbiamo vista al GF Vip, dove si è classificata seconda, poi al centro dei gossip per la storia, da tira e molla, con Daniele Dal Moro. Adesso Oriana Marzoli è ancora protagonista con una prossima partecipazione all’Isola dei Famosi. Proprio così ma a quella spagnola che si chiama Supervivientes…

Oriana Marzoli all’Isola dei Famosi… spagnola

Dopo il Grande Fratello Vip, ecco anche l’Isola dei Famosi o meglio, come detto, Supervivientes. La bella Oriana non si ferma e prenderà parte al reality spagnolo per la terza volta. In questo caso, pare, non esattamente da concorrente.

“Ciao a tutti. In Italia le cose vanno molto bene. Sapete quanto amo Supervivientes e sono certa che la terza volta sarà quella buona”, ha detto la modella in collegamento col programma.

“Se salterò dall’elicottero? Si va bene e farò anche il girarrosto. Le prove fisiche mi piacciono e le farò volentieri. L’unica cosa che mi spaventa sono i mosquitos perché con loro ho dei brutti ricordi. Per il resto non vedo l’ora di partire. Ma quanti giorni dovrò restare?”.

Da quanto si apprende, la Marzoli prenderà parte al reality come “concorrente fantasma” o meglio “fantasma del passato”. Non è dato sapere quando e quanto resterà sull’Isola ma non dovrebbe essere per troppi giorni. Staremo a vedere come andrà questa nuova parentesi televisiva per la venezuelana che sicuramente sta vivendo un ottimo momento di fama a livello lavorativo.

