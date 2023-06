Torna a parlare dell’esperienza all’Isola dei Famosi Alessandro Cecchi Paone. Non mancano bordate ad alcuni concorrenti…

Alla terza partecipazione all’Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone torna a parlare della sua esperienza, questa volta fatta insieme al giovane compagno Simone Antolini, e lo fa a SuperGuida TV in una bella intervista nella quale non sono mancate bordate ad alcuni ex naufraghi dell’Hondurars.

Alessandro Cecchi Paone e l’esperienza all’Isola dei Famosi

Alessandro Cecchi Paone

Sull’Isola e il reality in sé, Paone ha esordito: “L’Isola dei Famosi è il reality più reale di tutti perché ti trovi sbattuto su un’isola deserta in mezzo ai Caraibi a migliaia di km di distanza da casa. E’ sicuramente un’esperienza irripetibile […]”.

Nel corso dell’intervista (di cui riportiamo solo alcuni estratti) non sono mancati passaggi sui vari naufraghi. Se la sorpresa, in positivo, sono stati Noise e Mazzoli, non mancano anche gli aspetti negativi come la più grande delusione: Cristina Scuccia. “Cristina Scuccia è stata una delusione. Essendo laico, ero incuriosito dal suo percorso di religiosa che dopo quindici anni ha scelto di abbandonare il convento rinunciando ai voti. Volevo avere uno scambio con lei dal punto di vista teologico ma mi sono trovato davanti un muro”.

Durissime anche le parole su Nathaly Caldonazzo con cui Paone ha discusso fin dai primi istanti: “Troppo duro nel darle della pescivendola? Non penso di aver esagerato. Nathaly non è una bella persona”, ha subito spiegato l’uomo. “Non sapevo neanche chi fosse all’inizio. Ha cercato ripetutamente di allontanare me e Simone senza accorgersi che stava facendo un grandissimo errore. Simone mi ama così come amo lui e questa esperienza ha accresciuto ancora di più il nostro sentimento”.

“Lei pensava invece che Simone fosse un ragazzino facilmente suggestionabile e per questo ha cercato di metterlo contro di me. Appena ho capito le sue intenzioni, l’ho castigata. Per questo motivo le ho dato della pescivendola. Ad ogni modo, mi sono scusato poi con le pescivendole d’Italia per averle paragonate a Nathaly Caldonazzo”.

Di seguito anche un recente post Instagram del divulgatore con tanto di foto relative all’esperienze all’Isola:

Riproduzione riservata © 2023 - DG