Torna a parlare di matrimonio Cecilia Rodriguez che ha dato delle spiegazioni sulle nozze di cui, dopo la proposta, non si sa ancora nulla…

“Prima o poi”. Ha scelto questa didascalia nelle sue stories Instagram Cecilia Rodriguez per tornare a parlare di matrimonio con Ignazio Moser. La modella argentina, dopo aver mostrato a tutti il “sì” dopo la proposta di diversi mesi fa, non ha più aggiornato i seguaci su data e preparativi facendo ipotizzare anche uno spostamento delle nozze. La sorella di Belen ha deciso di dare qualche spiegazione in più sull’argomento.

Cecilia Rodriguez e il matrimonio: “Prima o poi…”

Cecilia Rodriguez – Ignazio Moser

“Ciao a tutti. Una domanda che molto spesso mi arriva è quella del matrimonio”, ha esordito nelle stories Instagram la bella Cecilia. “Organizzazione, abito, preparativi, quando ti sposi, perché l’ha spostato… insomma, un sacco di domande. Intanto, vi rispondo che non sono una persona molto organizzata e questa cosa qua si è capita… E secondo, o terzo ora non ricordo, facciamo terzo, sono una persona che su queste cose, diciamo le questioni molto intime come è la preparazione di un matrimonio me le tengo un po’ per me. Però, vi prometto che vi racconterò. Non passo per passo ma ne parlerò”.

Come anticipato, nella didascalia della sua storia anche la scritto “Prima o poi”.

Insomma, ancora del mistero sulle nozze con Moser. Ad oggi resta il pegno d’amore e la promessa. Vedremo quando i due daranno maggiori dettagli.

Di seguito anche il post Instagram della coppia con la proposta che risale ormai a novembre 2022:

Riproduzione riservata © 2023 - DG