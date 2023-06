Finita l’esperienza di Amici, Maddalena Svevi torna a parlare del talent, di Maria De Filippi e ovviamente anche di Mattia Zenzola.

Arrivata ad un passo dalla finale di Amici 22, Maddalena Svevi è stata senza dubbio protagonista dell’ultima edizione del programma di Maria De Filippi. La ballerina, oltre ad avere grande talento, è stata al centro di una love story, all’inizio, con Mattia Zenzola, poi vincitore della trasmissione. Proprio di questo e del rapporto attuale con lui e con la Queen di Mediaset, la ragazza ha parlato a Velvet Style.

Maddalena Svevi, la storia con Mattia e il rapporto con Maria

Maria De Filippi

Su come siano ad oggi i rapporti con Mattia, Maddalena ha raccontato: “Sicuramente siamo entrambi molto affezionati. Nella scuola di Amici, all’inizio, è stato difficile andare d’accordo. Quando ci siamo conosciuti è scoppiato qualcosa tra noi e non è stato semplice poi trovare un’amicizia dopo la fine della storia. I nostri impegni sono moltissimi e quindi non ci vediamo spesso. Io gli voglio assolutamente molto bene e spero di vederlo il prima possibile“.

La ballerina ha raccontato anche come è stato conoscere da vicino Maria De Filippi: “Maria è stata una mamma. Era sempre presente, ogni volta in cui ne avevamo bisogno. C’era sia per le ‘coccole’, sia quando noi facevamo qualcosa di sbagliato. In quel caso lei ci faceva capire cosa ci fosse dietro quello sbaglio. Andava a fondo nelle cose per aiutare noi ed è stata per tutti un vero punto di riferimento”.

Di seguito anche un recente post Instagram della ballerina con alcune foto con altri protagonisti di Amici:

