Scopriamo cosa c’è da sapere su Mattia Zenzola, giovane talento della zumba e concorrente di Amici 21.

Mattia Zenzola è un giovane ballerino di Bari approdato ad Amici di Maria De Filippi nel 2021. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua brillante carriera nel mondo del ballo e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Mattia Zenzola: la biografia e la carriera

Mattia Zenzola è nato a Bari il 15 gennaio 2004 (sotto il segno zodiacale del Capricorno). Appassionato di danza fin da bambino, dopo gli studi presso il liceo Scientifico si è specializzato nel ballo latino americano e nella zumba (che gli sarebbe stata insegnata da sua madre, anche lei appassionata di questa disciplina).

A 11 anni è stato notato dallo sportivo colombiano Beto Perez, fondatore dello Zumba Fitness, che lo ha scelto per un’esibizione al Fitness Concert di Orlando, negli States. Nel 2017 Mattia ha ricevuto la targa al merito dal Comune di Valenzano e ha tenuto alcuni corsi online di Zumba. Nel 2021 è approdato ad Amici di Maria De Filippi, nella squadra di Raimondo Todaro.

Mattia Zenzola: la vita privata del ballerino

Mattia Zenzola è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata e non è chiaro se sia presente qualcuno di speciale nel suo cuore. Il ballerino vive a Valenzano, in Puglia, insieme alla sua famiglia.

Mattia Zanzola: le curiosità sul ballerino

– Il ballo è la sua più grande passione e su Instagram non manca di condividere i suoi progressi con i fan.

– Sa sciare e giocare a tennis.

– È solito indossare un ciondolo a forma di croce.

– Ha una nipotina a cui è molto legato, ma non è noto se abbia fratelli o sorelle maggiori.

– Il maestro Beto Perez è per lui una vera e propria fonte d’ispirazione e sono molti i suoi post sui social dedicati a lui.