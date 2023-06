Dopo tanta sofferenza e paura, una bella notizia per Paola Caruso e il suo piccolo Michele che è tornato a camminare da solo.

Negli ultimi mesi la storia di Paola Caruso e di suo figlio Michele aveva colpito parecchio tutto il mondo della tv e del web. Il bambino, a seguito di una puntura fatta da un medico in Egitto, aveva subito la lesione di un nervo che, di fatto, ne aveva compromesso la regolare capacità di camminare. Il bimbo di 5 anni era costretto ad un tutore fino a poco tempo fa quando, con coraggio, è stato deciso di intervenire con una operazione. Ora, la gioia con le novità comunicate dalla ex Bonas di Avanti un Altro.

Paola Caruso, il figlio torna a camminare

Paola Caruso

Attraverso una serie di stories Instagram, la Caruso ha condiviso alcuni momenti con il suo Michele spiegando le novità sulla salute del bambino.

Michele è tornato a camminare sulle sue gambe e la notizia non potrebbe che essere migliore di così. “Guarda mamma, sto volando”, si sente nell’audio della storia della donna. Non solo. Mamma Paola ha anche mostrato il ritorno a scuola del bambino, di nuovo senza tutore che stava usando in precedenza per reggersi in piedi.

“L’emozione sul tuo volto, amore mio, di tornare a scuola dopo mesi mi riempie il cuore di gioia…..e mi fa capire che ho fatto tutte le scelte giuste nella mia vita …..perché siamo io e te”.

Di seguito anche il post Instagram della modella con Michele decisamente tornato a sorridere:

Riproduzione riservata © 2023 - DG