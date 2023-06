L’attore e modello sbotta sui social dopo i tanti rumors su una presunta nuova fidanzata. Lo sfogo di Can Yaman.

Can Yaman è fidanzato oppure no? Sono davvero tantissimi i rumors recenti sul suo conto. In molti hanno parlato di una presunta nuova compagna al suo fianco ma, per la verità, non ci sono mai stati veri indizi o prove di questo. Forse anche per questa ragione, l’attore e modello ha deciso di uscire allo scoperto con uno sfogo arrivato via social. Una storia dove fa definitivamente chiarezza.

Can Yaman è fidanzato? Le parole dell’attore

Can Yaman

“Siete veramente ridicoli con tutte queste fidanzate inventate, ma non è vero. Mai stato”. Con queste parole l’attore ha deciso di rompere il silenzio per rispondere ai rumors sul suo conto. “Quando ne avevo una vera, avete fatto di tutto per rovinarla bombardando tutti con le teorie che era una storia finta”, ha aggiunto con quello che pare essere un chiaro riferimento alla precedente storia con Diletta Leotta.

“Ora che ho fatto fatica per allontanarmi dal mondo del gossip, create fidanzate non vere e volete far credere che lo siano. Vi assicuro che se ne avessi una seria ve lo avrei fatto sapere io. Se volete portare visibilità ad alcune persone fate pure, ma non c’entro niente io. Cercate di vedere le cose belle che faccio ultimamente, non queste sciocchezze”.

Per alcuni esperti, pare che lo sfogo di Yaman sia relativo alle voci su Giorgia Colombo che, dal canto suo, aveva già replicato: “Bello scoprirlo insieme a voi”.

