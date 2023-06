Secondo i rumor in circolazione Can Yaman sarebbe riuscito a trovare di nuovo l’amore dopo la fine della sua storia con Diletta Leotta.

Stando a un rumor diventato sempre più insistente in rete (e riportato dal Corriere dello Sport), Can Yaman starebbe uscendo con Giorgia Colombo, interior designer che avrebbe lavorato nel mondo dello spettacolo.

Sulla questione ovviamente non vi sono conferme e, al momento, l’attore non ha confermato né smentito le voci in circolazione. Yaman è sempre stato estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata e la sua ultima storia nota è stata quella con Diletta Leotta.

Can Yaman

Can Yaman: la nuova fiamma

Secondo i rumor in circolazione, Can Yaman starebbe frequentando una designer italiana, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

L’attore turco, che ha trovato la fama e la popolarità in Italia, ha vissuto circa due anni fa una liaison con la conduttrice Diletta Leotta, e sembrava che i due fossero persino intenzionati a convolare a nozze insieme. Oggi la conduttrice ha ritrovato la felicità accanto al portiere Loris Karius, con cui presto avrà la sua prima figlia. Can Yaman invece ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e, dopo la liaison con la Leotta, ha preferito non uscire allo scoperto con le sue nuove conquiste.

Riproduzione riservata © 2023 - DG