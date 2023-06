Emanuele Filiberto di Savoia ha fatto sapere di voler abdicare in favore di sua figlia Vittoria, sua primogenita.

In un’intervista al Corriere della Sera Emanuele Filiberto di Savoia ha fatto sapere di voler abdicare, cedendo i suoi titoli nobiliari alla sua prima figlia, Vittoria, nata dal suo amore per Clotilde Courau. Anche se la monarchia in Italia non esiste più, i membri del casato continuano a mantenere i loro titoli ed è il caso di Emanuele Filiberto.

“Mi metterò da parte e farò passare avanti ancora una volta una donna, sono certo che farà meglio di me”, avrebbe detto il personaggio tv, che si è anche definito “femminista”.

Emanuele Filiberto di Savoia, membro della casa Savoia e personaggio tv, ha fatto sapere che abdicherà in favore della figlia 19enne Vittoria che, a suo avviso, assolverà al suo ruolo meglio di come avrebbe fatto lui. “Tra poco, in Europa, ci saranno più regine che re. Lo stanno capendo tutti, anche se un po’tardi, che l’intelligenza e la sensibilità delle donne al comando può essere meravigliosa. La Legge Salica è anacronistica, è depassè. Gli uomini non hanno nulla di più, semmai di meno”, ha fatto sapere Emanuele Filiberto, che su sua figlia ha aggiunto:

“Studia in Inghilterra, Storia dell’Arte e Scienze Politiche. È sensibile e intelligente, aperta. Ama molto il contatto umano, si preoccupa di ciò che vede intorno a lei. Appena è scoppiata la Guerra in Ucraina è immediatamente partita con la Croce Rossa per portare aiuti”. Vittoria ha una sorella minore, Luisa, di appena 16 anni.

