Emma Marrone, Belen e Stefano De Martino hanno svelato un inaspettato retroscena su ciò che hanno fatto dopo la festa per lo scudetto.

Nelle scorse ore si era vociferato di una presunta discussione tra Emma Marrone e Stefano De Martino alla festa per lo scudetto del Napoli dove, a quanto pare, i due non si sarebbero rivolti parola. La stessa cantante ha smentito la questione e, nelle scorse ore lei, sui social è spuntata una foto che ritrae i tre a pranzo insieme con la famiglia De Martino e il piccolo Santiago, come una vera e propria “famiglia allargata”.

EMMA MARRONE

Emma Marrone a pranzo con Belen e Stefano: i dettagli

In queste ore ha fatto il giro dei social una foto in cui Emma Marrone è ritratta in compagnia di Belen Rodriguez e Stefano De Martino durante un pranzo che si sarebbe svolto dopo la festa per lo scudetto del Napoli. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sull’accaduto e nel frattempo Emma, attraverso i social, ha fatto sapere che non ci sarebbe nulla di vero nelle voci che la volevano in lite con Stefano o con sua moglie.

“Non c’è nessun gelo e non sono scappata da nessuno. Non scapperei da chi voglio bene”, ha dichiarato via social la cantante.

Riproduzione riservata © 2023 - DG