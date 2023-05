Una vera e propria disavventura quella vissuta da Paola Caruso e soprattutto da suo figlio che in queste ore è stato operato.

Continua il dramma da madre di Paola Caruso che sta facendo di tutto per provare a far tornare a vivere una vita normale a suo figlio Michele. La donna, qualche tempo fa, aveva raccontato quanto accaduto in Egitto durante una vacanza. Il piccolo aveva subito una iniezione a causa della febbre che non scendeva. Proprio tale iniezione aveva impossibilitato il piccolo a muovere una gamba a causa di alcuni danni al nervo sciatico. Danni che sembravano permanenti. Ora, l’ex Bonas di Avanti un altro ha rivelato di aver fatto operare il bambino.

Paola Caruso dopo l’operazione del figlio: le parole

Il bimbo della Caruso, come da lei spiegato in più occasioni anche sui social, a seguito di quella puntura non era più stato in grado di camminare se non con un tutore.

Una situazione drammatica che, forse, ora ha trovato una soluzione. La donna ha pubblicato in questi minuti uno scatto su Instagram nel quale, accompagnata da Michele, ha scritto: “Un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a tutti coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare. A Silvia per essermi stata accanto in tutto questo percorso…per avermi dato la forza e il supporto per affrontare tutto questo. Al dottore Nunzio Catena per avere operato Michele con tanta professionalità, umanità e rispetto e un GRAZIE A TUTTO IL GASLINI DI GENOVA. Ora bisogna solo pregare che Michy risponda con il tempo e la fisioterapia. Forza amore mio: sei più forte anche di me”.

In precedenza, la modella aveva spiegato senza giri di parole che l’operazione sarebbe stato l’unico modo affinché ‘Michelino’, così lo chiama lei, potesse nuovamente camminare normalmente. Non resta che attendere e sperare insieme a lei.

