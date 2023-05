Amici fa ancora parlare: arrivano rumors su quanto sarebbe accaduto alla festa post finale con tensioni tra due allievi.

L’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi si è appena conclusa ma anche a scuola terminata, gli allievi fanno parlare. Sembra che alla recente festa post finale, ci sia stata della tensione tra due ragazzi, per altro protagonisti proprio dell’ultimo atto del talent show. Vediamo cosa è successo e di chi si tratterebbe.

Amici, tensione alla festa dopo la finale

Maria De Filippi

Come detto, nonostante Amici si sia concluso domenica scorsa, in queste ore si è tornati a parlare degli allievi ed in particolare di due ragazzi, per altro finalisti, tra i quali ci sarebbero state delle tensioni nel corso della festa “di fine anno”.

A rilasciare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza, il quale, rispondendo a delle domande dei fan su Instagram in un box domande, ha parlato proprio del talent dando quello che sarebbe un scoop. L’esperto di gossip ha pubblicato la foto di Wax e Mattia Zenzola e una scritta: “Ve ne do uno fresco fresco. Pare ci sia stata aria di tensione tra i due ex compagni durante la festa di Amici”.

Al momento difficile sapere cosa sia realmente accaduto e se vi sia stato davvero uno scontro o solo qualche scintilla. Impossibile ipotizzare anche l’eventuale motivo scatenante. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti o magari qualche parola da parte dei diretti interessati.

Di seguito anche il post Instagram della trasmissione con la vittoria di Mattia:

