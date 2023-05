Harry e Meghan hanno mentito sul “quasi incidente” che li ha visti protagonisti a New York? Le notizie sull’accaduto sono contrastanti.

Nel pomeriggio del 17 maggio 2023 in tutto il mondo hanno iniziato a circolare notizie su un incidente sfiorato a New York da parte di alcune auto guidate dai paparazzi e di un taxi su cui erano saliti il principe Harry e Meghan Markle. La polizia, intervenuta sul posto, ha in seguito emesso un comunicato ufficiale minimizzando l’accaduto, mentre una fonte vicina ai due duchi ha fatto sapere che loro sarebbero stati “molto provati” a seguito dell’inseguimento che, in un primo momento, sembrava aver provato anche alcuni incidenti collaterali.

“I paparazzi hanno reso il viaggio di Harry e Meghan molto difficile ma non ci sono state collisioni, feriti o arresti”, ha fatto sapere la polizia di New York attraverso i propri account ufficiali.

Principe Harry e Meghan Markle

Harry e Meghan: la verità sull’incidente

In poche ore, sui social, si è sparsa la voce che quella di Harry e Meghan con il presunto incidente (mai avvenuto) possa esser stata l’ennesima trovata pubblicitaria “architettata” dalla coppia al solo fine di ottenere visibilità.

I due si erano rifugiati a bordo di un taxi a seguito dei Woman vision awards, evento a cui la stessa Meghan è stata premiata. Al momento i due non hanno rotto il silenzio in merito a quanto accaduto e le loro condizioni sarebbero buone.

