Nella prima puntata di The Ferragnez 2, Fedez ha svelato come una lite con sua moglie abbia fatto sì che gli sia stata salvata la vita.

Un anno fa il rapper Fedez ha dovuto subire un delicato intervento per un raro tumore del pancreas e lui stesso, nella serie The Ferragnez, ha raccontato alcuni retroscena sulla vicenda svelando anche che sarebbe arrivato in ritardo ad un controllo medico a seguito di una lite con sua moglie, Chiara Ferragni.

Fatalità ha voluto che al controllo sia passata una dottoressa che, vedendo il suo pancreas ingrossato, gli avrebbe suggerito di sottoporsi ad ulteriori controlli e così il rapper avrebbe scoperto di avere il tumore. Se fosse arrivato puntuale all’appuntamento probabilmente la dottoressa in questione non sarebbe stata presente e non si sarebbe accorta di quel problema.

Fedez: la lite con Chiara Ferragni e la malattia

Nella prima puntata di The Ferragnez Fedez ha svelato per la prima volta i retroscena del drammatico periodo in cui è stato operato per un tumore neuroendrocrino del pancreas.

Fortunatamente l’intervento si è svolto per il meglio e, a seguito dell’accaduto, il rapper ha potuto riprendere la sua vita di sempre. Sua moglie Chiara Ferragni – così come il resto della sua famiglia – non ha mai smesso di stargli accanto.

Alla premiere della serie che li ha visti protagonisti a Milano la coppia è stata accolta da un bagno di folla e loro stessi hanno mostrato via social gli abiti scintillanti con cui si sarebbero recati all’evento (che hanno fatto il pieno di like sui social).

