Più volte Aurora Ramazzotti è stata vittima di haters e detrattori che l’hanno criticata per il suo aspetto fisico o l’hanno paragonata a sua madre Michelle Hunziker. La figlia della showgirl in queste ore ha condiviso sui social una foto in cui è visibile invece quanto sua madre (grosso modo alla sua stessa età) avesse con lei una grande somiglianza.

“Oh wow questa foto di mia mamma non l’avevo mai vista”, ha scritto la figlia della showgirl condividendo nelle sue stories l’album di immagini in cui è compresa la foto in questione.

Aurora Ramazzotti identica a Michelle Hunziker: la foto del passato

Aurora Ramazzotti ha condiviso via social una foto in cui lei e sua madre Michelle Hunziker sono davvero somiglianti e ha fatto il pieno di like.

La figlia della showgirl ha uno splendido rapporto con sua madre, che le è stata accanto durante il parto e che è più felice che mai da quando, il 30 marzo scorso, è nato il piccolo Cesare. Michelle Hunziker ha avuto sua figlia Aurora a soli 19 anni e le due hanno sempre avuto un rapporto unico e speciale.

