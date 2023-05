Laura Pausini ha espresso pubblicamente la sua preoccupazione per la situazione che ha colpito l’Emilia Romagna a causa delle forti piogge.

Laura Pausini ha espresso pubblicamente tutta la sua ansia e la sua preoccupazione per le violente alluvioni che hanno colpito in queste ore l’Emilia Romagna, causando morti e sfollati. La cantante – che da anni vive negli States – ha ancora in Emilia tutta la sua famiglia.

“Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini”, ha scritto sui social.

LAURA PAUSINI

Laura Pausini: il maltempo in Emilia

Laura Pausini ha espresso la sua preoccupazione per la grave situazione che ha colpito in queste ore l’Emilia Romagna a causa delle violente alluvioni delle scorse ore.

Come lei anche altri vip hanno manifestato il loro dolore per la situazione che ha colpito la regione e tra questi Simona Ventura ha pubblicato un video dove ha espresso il suo terrore (ed è stata criticata perché in quel momento si sarebbe trovata in auto su una strada allagata). Sui social in tanti hanno apprezzato il gesto fatto dalla Pausini, che si è detta pronta ad aiutare il prima possibile i suoi concittadini.

Riproduzione riservata © 2023 - DG