Chiara Ferragni è stata accolta dalla folla alla premiere di The Ferragnez 2 e ha sfoggiato un abito che ha attirato l’attenzione generale.

Chiara Ferragni e Fedez hanno partecipato alla premiere a loro dedicata per l’uscita di The Ferragnez 2 e si sono mostrati via TikTok con i due abiti neri e scintillanti con cui avrebbero presenziato all’evento.

Quello dell’influencer ha calamitato l’attenzione dei fan grazie alla sua audace scollatura sul seno e a quella ancor più vertiginosa sulla schiena. L’abito nero dell’influencer è firmato Monot, mentre quello di Fedez proviene da Atelier Versace.

Chiara Ferragni: la scollatura vertiginosa per The Ferragnez 2

Chiara Ferragni ha attirato l’attenzione generale su di sé alla premiere di The Ferragnez 2, dove ha indossato un abito con vertiginosa scollatura sulla schiena, ampio spacco sulle gambe e paillettes nere e brillanti. L’influencer ha completato il look con un paio di orecchini rosso fuoco di Sabbadini e un paio di guanti semitrasparenti.

Sui social il suo look ha fatto il pieno di like e in tanti hanno espresso il loro entusiasmo per l’abito in grado di mettere in risalto la sua perfetta silhouette (nonostante in molti continuino a esprimere via social la loro preoccupazione per la sua eccessiva magrezza).

