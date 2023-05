Al Bano Carrisi ha svelato alcuni retroscena sul suo addio alla storica ex Romina Power, madre dei suoi quattro figli.

La storia tra Al Bano e Romina Power è naufragata tra l’enorme dispiacere dei fan, che ancora oggi sognano di vedere i due insieme. Al settimanale Oggi il cantante di Cellino San Marco ha confessato per la prima volta che la causa del suo addio alla cantante sarebbero stata il suo abuso di marijuana.

“Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra. Finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine.”

Romina Power Albano Carrisi

Al Bano: la marijuana e Romina Power

Per la prima volta Al Bano ha confessato che la sua storia con l’ex moglie Romina Power (madre dei suoi primi 4 figli e a cui lui è stato legato per 29 anni) è naufragata a causa della marijuana.

Di recente il cantante ha specificato che la loro unione non sarebbe finita a causa della scomparsa della loro figlia, Ylenia, anche se è indubbio che quell’episodio così doloroso possa aver incrinato i loro rapporti. Col tempo i due sono riusciti a trovare una nuova armonia ma hanno specificato che non torneranno mai insieme.

