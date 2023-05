Al Bano Carrisi ha confessato alcuni retroscena sulla tragica scomparsa di sua figlia Ylenia, avvenuta a gennaio del 1994 a New Orleans.

Al Bano Carrisi ha parlato al Corriere della Sera della tragica e misteriosa scomparsa di sua figlia, Ylenia Carrisi, che secondo lui sarebbe morta pochi giorni dopo aver avuto l’ultimo contatto telefonico con la famiglia. Il cantante ha anche specificato che, a seguito della tragedia, avrebbe pensato al suicidio e ha svelato che il suo matrimonio con l’allora moglie, Romina Power, non sarebbe finito a causa della scomparsa della figlia.

“Ho ricostruito quella notte ora per ora. Ho parlato con i testimoni.(…) Ho interrogato l’ultima persona che l’ha vista, il guardiano del porto. Era seduta in riva al fiume, lui la avvisò non puoi stare qui. Ma Ylenia non se ne andava. Il guardiano insistette, allora lei gli disse “io appartengo alle acque”, e si tuffò nel fiume, nuotando a farfalla. Ma il Mississippi non perdona. Romina non l’ha mai voluto accettare. Ma è andata così”, ha dichiarato il cantante.

Al Bano Carrisi

Al Bano Carrisi: la scomparsa della figlia Ylenia

Al Bano Carrisi non ha mai fatto segreto di aver vissuto con enorme dolore gli anni della scomparsa di sua figlia Ylenia (dichiara come morta presunta nel 2014). Il cantante ha anche svelato al Corriere della Sera di aver pensato al suicidio, e ha detto:

“Dopo la scomparsa di Ylenia e la separazione con Romina, sono stato da solo per nove anni. Il dolore era terribile. Pensavo che Dio mi avesse abbandonato. E con il dolore cresceva una voce che diceva: “Al Bano eliminati. Al Bano falla finita. Ho pensato al suicidio. Ma poi ho capito che era la voce del demonio. E ho sentito anche la presenza di Dio. Ho provato una pace profonda”. Oggi lui e l’ex moglie sono riusciti a trovare un nuovo equilibrio, ma Romina Power continua a sperare un giorno di poter rivedere sua figlia Ylenia ancora in vita.

