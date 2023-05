Laura Chiatti è stata travolta da una bufera e contro di lei sono intervenuti anche Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione.

Nei giorni scorsi a Domenica In, Laura Chiatti ha finito per scatenare una bufera affermando che vedere un uomo intento a sbrigare le faccende domestiche le “abbasserebbe l’eros”. In queste ore Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta sono intervenuti in merito a quanto affermato dall’attrice e, mostrandosi nelle loro stories via social, Tartaglione ha affermato: “Io ho terminato il mio pranzo e adesso vado a lavare il mio piatto. Amore l’eros tutto ok?”. La fidanzata Rosa Perrotta ha alzato i pollici in segno di approvazione.

Laura Chiatti

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione contro Laura Chiatti

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno scagliato una frecciatina contro Laura Chiatti che, nei giorni scorsi, ha suscitato una vera e propria bufera per alcune delle dichiarazioni da lei fatte a Domenica In. L’attrice è stata bersagliata da una valanga di critiche da parte degli utenti in rete e per finire ha replicato personalmente attraverso i social.

“Premetto che una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato come il salotto di Mara Venier non può e non deve esser etichettata come discriminatoria o peggio ancora sessista…sono concetti che non mi appartengono e che ripudio con forza”, aveva dichiarato l’attrice. Le polemiche nei suoi confronti finalmente si placheranno dopo il suo chiarimento in merito alla questione?

Riproduzione riservata © 2023 - DG