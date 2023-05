Lino Guanciale ha espresso tutto il suo cordoglio per la scomparsa del regista Alessandro D’Alatri, suo grande amico.

Il mondo dello spettacolo è scosso per la scomparsa del regista Alessandro D’Alatri. In queste ore l’attore Lino Guanciale, che aveva recitato per lui ne Il Commissario Ricciardi, ha voluto esprimere tutto il suo dolore per la sua scomparsa e ha scritto via social: “Per me sei questo. Il mio Maestro sorridente, il mio amico pronto a sciogliere in un abbraccio ogni tensione. E in quell’abbraccio resto, adesso, attonito e disarmato. Ti voglio bene. Ti voglio bene, Ale”.

Morte Alessandro D’Alatri: Lino Guanciale esprime il suo dolore

L’attore Lino Guanciale ha espresso tutto il suo dolore per l’improvvisa scomparsa del regista Alessandro D’Alatri, che lottava da tempo contro una grave malattia. Oltre a Lino Guanciale anche moltissimi altri personaggi del mondo dello spettacolo hanno dedicato le loro parole di commozione al regista scomparso. Tra questi Alessandro Gassmann, che ha scritto: “Alessandro era un grande artista, uomo di cultura, persona dolce, generosa, scopritore di talenti e compagno di lavoro fantastico”. Come lui anche Claudia Pandolfi ha voluto dedicare un messaggio al regista e sui social ha scritto: “Mi mancherai tantissimo Ale”.

