Pesante lutto nel mondo del cinema e della tv. In queste ore è morto il famoso regista italiano dopo la brutta malattia. Aveva 68 anni.

Un terribile lutto ha colpito il mondo del cinema e della tv: è morto il noto regista italiano Alessandro D'Alatri conosciuto anche per fiction 'I bastardi di Pizzofalcone', 'Il Commissario Ricciardi' e 'Il Professore'. L'uomo aveva solamente 68 anni.

Lutto nel cinema: morto Alessandro D’Alatri

È morto, all’età di 68 anni, il regista Alessandro D’Alatri. L’uomo era malato.

Nato a Roma, l’uomo aveva iniziato come attore, salvo poi passare dietro la macchina da presa. Il 68enne ha firmato molti film, da Americano Rosso a La Febbre, fino alle fiction tv come I bastardi di Pizzofalcone, Il Commissario Ricciardi e Il Professore. Il suo nome è ricordato anche per videoclip musicali e tantissimi spot pubblicitari.

Aveva vinto nel 1991 il David di Donatello come miglior resista esordiente per Americano Rosso.

Nel 2006 firma “Commediasexi”, un film che oltre a Sergio Rubini, Margherita Buy e Rocco Papaleo, vede tra i protagonisti principali anche Paolo Bonolis. L’ultimo lavoro al cinema è del 2017 con “The Startup”.

Tra i primi a ricordare il regista è stato, sui social, Alessandro Gassmann: “È partito per un altro viaggio il mio amico regista, sceneggiatore, ma soprattutto essere umano dolce, generoso, pieno di talento, uomo di cultura. Grazie per l’opportunità di averti conosciuto. A chi lo amava un abbraccio”.

Di seguito anche un post Twitter con il saluto di Alessandro Gassmann che aveva lavorato col regista:

È partito per un altro viaggio il mio amico regista ,sceneggiatore, ma soprattutto essere umano dolce, generoso, pieno di talento, uomo di cultura #AlessandroDAlatri. Grazie per l’opportunità di averti conosciuto. A chi lo amava un abbraccio. RIP 💐 pic.twitter.com/dicrYggByX — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) May 3, 2023

