Altissima tensione nella scuola di Amici. Due allievi si sono scontrati a muso duro davanti ai propri compagni. Cosa è successo.

Si avvicina la semifinale di Amici di Maria De Filippi e forse è anche per questo che nella scuola e in casetta i ragazzi sono più tesi che mai. La conferma è arrivata da una accesa conversazione che ha visto uno scambio di battute piuttosto dure tra Wax e Maddalena.

Amici, lite tra Wax e Maddalena: cosa è successo

Maria De Filippi

Nel corso del daytime andato in onda oggi ad Amici, si è vista la tensione dei ragazzi in vista delle fasi caldissime del programma. La pesante lite che vi abbiamo anticipato tra Wax e Maddalena è iniziata quasi dal nulla per via della tv e della scelta di cosa vedere/sentire.

Di fatto i lcantante voleva vedere un programma e la ragazza sentire musica. Ad un certo punto il giovane rapper ha preso il telecomando dopo che la compagna non lo stava ascoltando e ha messo al canale che voleva seguire.

“Eccolo, un bambino del ca**o”, ha sentenziato Maddalena. “Mi hai strappato il telecomando dalle mani. Io mi scaldo ora e tu ti scaldi nella vita”.

Proprio questa frase ha fatto scattare ancora di più il ragazzo: “Come ti permetti? Come ti permetti a dire che mi scaldo nella vita”.

Da qui, il cantante è uscito in giardino e parlando con Angelina e Mattia ha detto: “Mi ha detto che mi scaldo nella vita. Lei era serie, io scherzavo e giocavo. Fa sempre queste cose e deve trovare sempre giustificazioni. Con tutti”.

Mattia gli ha risposto: “Tu quando reagisci così passi dalla parte del torto”. Wax ha replicato: “Lo so, ma mi ha fatto perdere la pazienza”.

Mentre i due parlavano sono uscite anche Benedetta e Maddalena. Da qui lo sfogo di Wax alla ballerina: “Non sei capace di chiedere scusa. Non porti rispetto alle persone. Non sei una persona vera, sei falsa. Te lo dico col cuore. Ne hai fatte tante. Non perdo tempo con persone come te”.

Di seguito anche i post Instagram del programma con quanto accaduto tra i due compagni:

