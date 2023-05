Si fanno sentire con insistenza i rumors di crisi tra Sangiovanni e Giulia Stabile, coppia nata ad Amici. Ci sarebbe di mezzo un ballerino…

Tornano a farsi sentire di nuovo con prepotenza le voci di una presunta crisi tra Sangiovanni e Giulia Stabile, coppia nata tra i banchi della scuola di Amici. Già qualche tempo fa era stata la ballerina a replicare chiedendo di smetterla con queste indiscrezioni. Ora, ai rumors, si aggiungono nuovi dettagli…

Nuovi rumors di crisi tra Sangiovanni e Giulia Stabile: cosa filtra

Sangiovanni

Cosa c’è di vero sulle voci che si rincorrono sul web sulla presunta rottura tra Sangiovanni e Giulia Stabile? Chi lo sa. L’unica certezza è che i contenuti social “di coppia” sono sempre meno e tantissimi utenti stanno facendo molte segnalazioni a proposito di alcuni comportamenti recenti che farebbero pensare ad un lento “salutarsi” tra i due.

Tra i fattori che hanno fatto rimbalzare queste nuove voci, anche la condivisione di un video, da parte della stessa ballerina, dove si mostra molto complice con Sebastian, il danzatore professionista di Amici. Una situazione ha innescato, o meglio, ampliato il gossip tra i due e di conseguenza sulla crisi col giovane cantante.

Non è la prima volta che queste voci si moltiplcano a dismisura. Già in passato, Giulia aveva risposto a dei commenti su TikTok in maniera dura per smentire una crisi: “Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni…Vi prego, fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male”, erano state le sue parole.

Certo è che il silenzio dei due fa davvero tanto rumore. Specie in questi momenti di forte gossip.

Di seguito l’ultimo post Instagram che riguarda la coppia pubblicato a gennaio in occasione del compleanno del cantante:

