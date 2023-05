Possibile colpo di scena all’Isola dei Famosi per Simone Antolini, fidanzato di Alessandro Cecchi Paone. Il giovane è padre?

Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi è andato in scena un momento molto emozionante per Simone Antolini, fidanzato di Alessandro Cecchi Paone. Il giovane ha ricevuto un disegno fatto da una misteriosa bambina di nome Melissa. I rumors si sono moltiplicati facendo ipotizzare che il ragazzo sia padre.

Simone Antolini è padre? Il disegno della “misteriosa” piccola Melissa

ALESSANDRO CECCHI PAONE

Come detto, nella puntata dell’Isola dei Famosi di martedì 2 maggio, Simone Antolini ha ricevuto un disegno da una bambina di nome Melissa. Un gesto che lo ha fatto emozionare tantissimo tanto da arrivare alle lacrime.

Il ragazzo non si è sbilanciato nell’identificare nello specifico chi sia questa bimba, ma secondo il settimanale Nuovo pare che tra il 24enne e la piccola ci sia un legame speciale. Antolini sarebbe, infatti, suo padre.

Durante il momento speciale dall’Honduras, il giovane ragazzo ha detto: “Questa bambina è parte di me, parte integrante della mia vita. Lei è una forma della mia stessa persona”.

E ancora: “Sicuramente questa esperienza mi ha insegnato molto. Mi ha insegnato a capire le cose essenziali per me e la bimba gioca un ruolo importantissimo insieme ad Alessandro. Vorrei tanto sentirla e lo chiedo allo spirito dell’isola. La voce un bel messaggino. Mi manca terribilmente e la amo. Quando ci rivedremo staremo sempre insieme. Chi è? Ancora non sono pronto a rivelarlo. Però prometto che presto parlerò di lei e racconterò tutto”.

Staremo a vedere, quindi, quali saranno le novità a tal proposito. Certo è che sarebbe uno scoop davvero pazzesco. Chissà se Cecchi Paone parlerà dell’argomento in queste ore.

Di seguito anche il post Instagram del programma con il momento del disegno per il giovane:

