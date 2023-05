Pubblicato il trailer di The Ferragnez 2, la seconda stagione della serie su Chiara Ferragni e Fedez. Le anticipazioni fanno già parlare.

C’è grande attesa per l’uscita di The Ferragnez 2, la seconda stagione della serie sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez. Ci si aspetta emozioni e tante polemiche visto che già dal trailer, condiviso ufficialmente via social dai diretti interessati, è possibile vedere alcune delle anticipazioni: dall’operazione del rapper alla “crisi”.

The Ferragnez 2, il trailer rivelatore e le polemiche in arrivo

“Il trailer ufficiale della nuova stagione di #TheFerragnez.La Serie è fuori. L’anno passato è stato stupendo ma anche impegnativo da un punto di vista umano e professionale e non vediamo l’ora di potervi mostrare tante esperienze inedite, conversazioni emozionanti e momenti divertenti con la famiglia”. Sono queste le parole condivise da Chiara Ferragni e Fedez in riferimento alla seconda stagione della loro serie.

Come era ipotizzabile, sull’opera c’è già grande polemica. Infatti, il trailer, in un certo senso, è rivelatore di alcuni situazioni delicate vissute dai due.

Dalle immagini, infatti, è possibile vedere il rapper nello studio dell’oncologo, probabilmente appena ha ricevuto la diagnosi del tumore e successivamente anche un momento in particolare in ospedale con Chiara. “Sei tu che devi essere forte. Non devi piangere”, si sente dire.

Nel trailer le immagini arrivano fino all’ingresso della sala operatoria con un tenero bacio tra marito e moglie. Indubbiamente momenti forti, forse anche troppo per alcuni utenti che hanno già mostrato un po’ di dissenso per l’aver reso noti certi dettagli.

Un passaggio anche sulla presunta crisi tra i due. Infatti, in attesa dello speciale Sanremo che è stato annunciato più avanti, nel trailer si sente Fedez dire durante una seduta dal terapista: “Quest’anno ci ha messo alla prova. Non siamo in crisi io e te. Non siamo mai stati più uniti di così”.

