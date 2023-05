Rumors in vista della prossima edizione di Ballando con le Stelle: Milly Carlucci avrebbe scelto e convinto il primo concorrente.

Colpo di Milly Carlucci in vista della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ci sarebbe già il nome del primo concorrente-ballerino. Di chi si tratta? Di Mauro Corona, il noto opinionista, scrittore e scalatore di Cartabianca. Pare che il corteggiamento, già iniziato tempo fa, sia andato in porto positivamente…

Ballando con le Stelle: Mauro Corona concorrente?

Mauro Corona

L’indiscrezione su quello che sarebbe il primo concorrente e ballerino della prossima stagione di Ballando con le Stelle è arrivata da DavideMaggio.it che ha assicurato come la produzione starebbe facendo carte false pur di avere l’opinionista, scrittore e scalatore di Cartabianca.

Se tale voce fosse confermata, ci sarebbe anche l’ulteriore dettagli del clima tornato positivo tra Corona e Viale Mazzini dopo lo scontro, con scuse, con Bianca Berlinguer.

In passato la Carlucci aveva già “corteggiato” l’opinionista che aveva declinato spiegando: “È una trasmissione bellissima, perché devo andare io ad imbruttirla e rovinarla? Alla veneranda età di 72 anni riesco ancora a camminare con le mani e i piedi per aria. Può mettersi il cuore in pace, non andrò. Già mi sto rovinando l’esistenza con Cartabianca”.

Parole che avevano anche sottolineato, però, un apprezzamento per la trasmissione che, adesso, si potrebbe tramutare in maniera concreta con la partecipazione.

Staremo a vedere se sull’argomento ci saranno conferme o smentite. Se tutto questo fosse confermato, Corona passerebbe dai famosi collegamenti senza peli sulla lingua nel corso della settimana, al prestigioso appuntamento del sabato sera su Rai 1.

Ad ogni modo, bisogna solo attendere ancora qualche tempo per saperne di più.

Di seguito, invece, il post Instagram del programma con la coppia che ha vinto l’ultima edizione ovvero Pasquale La Rocca e Luisella Costamagna:

Riproduzione riservata © 2023 - DG