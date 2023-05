Il libro, l’intervista a F e i racconti inediti tra aborto, menopausa e vita vissuta. Le parole di Paola Barale che si rivela a 360°.

Il 28 aprile Paola Barale ha compiuto 56 anni ma in occasione dell’uscita del suo libro ‘Non è poi la fine del mondo’ il prossimo 23 maggio, la donna parla di diversi anni fa, quando la menopausa arrivò all’improvviso quando aveva 42 anni. La showgirl ha affrontato i temi della sua opera in un’intervista a F sottolineando come ha saputo di questa nuova fase della sua vita ma anche tornando indietro raccontando di un aborto affrontato in passato e del quale non si pente.

Paola Barale: la menopausa e l’aborto

Il racconto della Barale parte proprio dalla menopausa arrivata all’improvviso. La donna si trovava in fila alla biglietteria di Machu Picchu, in Perù, quand un messaggino sul cellulare da parte del suo medico la informò della situazione: “Il mio ginecologo mi scriveva: ‘Sono arrivati gli esiti delle analisi: sei in menopausa‘”. Da quel momento, a 42 anni, una nuova visione della vita.

“I primi tempi mi faceva effetto vedere gli assorbenti sugli scaffali dei supermercati, o aprire il mobiletto del bagno e realizzare che non c’erano perché non mi servivano più. Per un certo periodo mi sono sentita un po’ persa. Anche perché era una cosa inaspettata. Il mio ginecologo mi disse che a volte la menopausa anticipata può essere la conseguenza di un forte stress”. “Se questo era il mio caso? Avevo sofferto molto per la morte della mia migliore amica di sempre. Aveva un tumore ai polmoni”.

Ma nell’intervista a F anche altri passaggi inediti, come l’aborto “che per me è stata una decisione di cui non mi sono mai pentita“.

“A che età l’ho avuto? Se lo dico è facile fare i conti e capire chi sarebbe stato il padre e preferisco di no. Io non me lo ricordo, ma mia madre mi dice che quando ero ragazzina ripetevo di voler diventare mamma. In effetti ho sempre amato l’idea di famiglia, e i bambini mi piacciono…”.

E allora perché quella decisione? La risposta è facile e la Barale ha spiegato: “Una delle ragioni per cui presi quella decisione è che ero rimasta incinta dopo solo un mese che stavamo insieme. Non avevo nessuna garanzia che sarebbe durata. E anche se non ho nulla contro le mamme single, non era quello che volevo per me in quel momento. Sono una donna molto libera, per cui, se alla fine non ho avuto un bambino, credo sia stata una scelta consapevole”.

