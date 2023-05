Bufera per Clizia Incorvaia dopo un contenuto social con delle foto in mezzo alla spazzatura ma con capi firmati. Cosa è successo.

“A me pare solo vanità travestita da sensibilizzazione”. Questo uno dei tanti commenti arrivati nelle ultime ore a Clizia Incorvaia dopo un post Instagram nel quale si è mostrata con capi firmati in mezzo alla spazzatura di Roma. Foto che hanno fatto scalpore e generato, forse, un effetto non desiderato tanto da dover portare la nota influencer a dare delle spiegazioni.

Critiche social per Clizia Incorvaia dopo shooting “firmato”

Tutto parte, come detto, da uno shooting con tanto di abiti firmati che la bella Clizia ha fatto, pare, per sensibilizzare sul tema della spazzatura a Roma. La donna si è mostrata in una serie di foto in mezzo ai cassonetti e, in generale, all’immondizia evidentemente non raccolta dal Comune della Capitale.

“Il mio ultimo post ovviamente è volto a sensibilizzare il Comune di Roma su una tematica importante per noi cittadini. Io parlo di degrado. Non è mia competenza raccogliere la spazzatura, ma, per carità, si potrebbe promuovere un’iniziativa social di questo tipo”, ha spiegato nelle sue stories la influencer. “Ricordiamoci il vecchio splendore di Roma e che in questo modo la Capitale d’Italia non ci rappresenta in modo degno”.

Parole che, però, non sono bastate a mettere a freno i pensiero di tanti seguaci che hanno mostrato alcuni dubbi sul vero scopo delle sue foto.

Da qui, l’ulteriore replica: “Mi spiazza il fatto che alcuni non capiscano il paradosso. Ho volutamente indossato un outfit glamour e volutamente usato come location la spazzatura che dilaga a Roma per mettere in evidenza e far riflettere su quanto la bellezza venga offuscata dal degrado urbano”, ha detto la ragazza. “Paradosso fotografico che sottolinea, inoltre, il mancato senso civico e la mancata organizzazione urbana”.

Di seguito anche il post Instagram della Incorvaia che ha scatenato la polemica social:

