L’ultimo daytime di Amici andato in onda pare aver confermato le indiscrezioni suoi 4 allievi della scuola positivi al Covid. Ecco chi sono.

Prima i rumors su due allievi di Amici positivi al Covid, poi le indiscrezioni sullo sviluppo dei contagi con ben 14 persone colpite dal coronavirus di cui 4 studenti. Ora, anche quelle che sembrano essere delle conferme seppur ancora “ufficiose”. Il daytime odierno del programma ha dato diversi indizi che non sono sfuggiti ai telespettatori sui nomi dei “contagiati”.

Amici, svelati i 4 allievi positivi al Covid

Il “Covid gate” ad Amici prosegue ma in queste ore sarebbero arrivate delle informazioni più precise sui ragazzi che sarebbero stati contagiati. Si era parlato inizialmente solo di due persone ma poi il numero sarebbe salito a 4.

Nell’ultimo daytime del programma, i telespettatori hanno notato una divisione evidente tra i ragazzi della scuola. Infatti, nel momento di leggere le pagelle dei giornalisti in riferimento alla scorsa puntata del Serale, i ragazzi si sono ritrovati divisi.

4 studenti insieme e 2 nell’altra parte della casa. Isobel, Mattia, Angelina e Aaron erano uniti mentre Maddalena e Wax, a loro volta, si trovavano altrove. Sarebbero, quindi, proprio i quattro prima citati i positivi al Covid che sono appunto stati spostati per non avere contatti con i due ragazzi sani e negativi.

Per quanto riguarda la semifinale del prossimo 6 maggio, invece, nessuna comunicazione ma, per ora, la conferma della messa in onda di sabato.

Possibile che rispetto al solito, la puntata venga registrata di venerdì o al più tardi sabato mattina per dare modo agli allievi di guarire e stare meglio.

Di seguito anche un post Twitter che confermerebbe le sensazioni avute dai telespettatori:

