L’attore bulgaro Christo Jivkov è morto all’età di 48 anni lo scorso venerdì sera a Los Angeles. Il lutto, fa sapere il tabloid Deadline, sarebbe arrivato dopo una lunga battaglia contro il cancro. L’attore era diventato famoso anche in Italia per aver interpretato l’apostolo Giovanni, nel film ‘La Passione di Cristo’ di Mel Gibson.

Da quanto si apprende, l’attore Christo Jivkov è morto venerdì sera a Los Angeles. Nato a Sofia nel 1975, l’uomo aveva quindi solamente 48 anni. Da tempo, secondo il tabloid Deadline, lottava contro il cancro.

Il lutto è davvero pesante se si pensa ai tanti ruoli interpretati in carriera dal noto attore. Il 48enne era stato protagonista nel ruolo di Giovanni nel film decisamente attuale ‘La Passione di Cristo’ di Mel Gibson, ma aveva interpretato molti altri ruolo come nel film ‘Occhi di cristall’o di Eros Puglielli e ‘Mafalda di Savoia – Il coraggio di una principessa’ del 2006 di Maurizio Zaccaro.

Vogliamo sottolineare anche la sua partecipazione, nel 2009, al film ‘Fly Light’ di Roberto Lippolis al fianco di Maria Grazia Cucinotta. Proprio l’attrice è rimasta sconvolta e sorpresa dalla notizia della morte dell’uomo.

Sui social, infatti, la donna ha scritto: “Non voglio ancora crederci che non ci sei più, dolore infinito.

Ciao Crhisto, amico mio, anima gentile, la tua lotta per la vita, era la lotta di tutti quelli che ti vogliono bene”.

Di seguito anche l’addio commosso e incredulo di Maria Grazia Cucinotta in un post Instagram sulla morte dell’attore:

