Dopo la nascita del suo primogenito, Aurora Ramazzotti ha deciso di prendersi una pausa dai social. Ecco perché e cosa ha detto.

Pausa dai social. Questa la decisione annunciata da Aurora Ramazzotti in queste ore, ovviamente, su Instagram. Dopo la nascita del suo primogenito, Cesare, la showgirl, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ha deciso di dire stop, per ora, dalla comunity del web. In una storia, la ragazza ha spiegato cosa sta vivendo e il perché di questa scelta.

Aurora Ramazzotti si prende una pausa social: le parole

“Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita”. Ha iniziato così Aurora Ramazzotti la sua storia su Instagram spiegando di volersi fermare un attimo dal mondo social. “Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta. Grazie per i vostri dolci pensieri. Torno non appena avrò capito meglio cosa è appena successo”.

Come ogni neo mamma, quindi, anche la Ramazzotti vuole concentrarsi al massimo su quella che sarà la sua nuova quotidianità da madre. Con lei, ovviamente, ci sarà anche il compagno e neo papà Goffredo Cerza, e non mancherà senza dubbio anche il sostegno da parte dei suoceri e ovviamente dei suoi famosi genitori.

Per il momento la 27enne vuole dedicare tutto il suo tempo al piccolo Cesare. Staremo a vedere se e quando la donna tornerà a salutare i fan e raccontare come stanno andando le cose da mamma.

Di seguito, invece, quello che era stato il primo post Instagram con l’annuncio dell’arrivo del piccolo Cesare:

